«Слишком примитивно»: депутат Вассерман ответил на идею отказаться от изучения теории эволюции

Инициатива исключить теорию эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы на основе религиозных убеждений показывает «слишком примитивное представление о религии». Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя предложение помощника председателя правительства РФ, экс-премьера Чечни Муслима Хучиева.

«Даже вполне верующие люди признают, что задача людей не пытаться подгонять свои представления под текст, написанный бог весть когда, а понять истинный божий замысел и при этом разобраться, почему он в этих книгах отражен в таком виде. И эти задачи вполне успешно решаются. Решается именно верующими людьми. Поэтому человек, требующий что-то исключить на том основании, что оно противоречит религиозным представлениям, показывает, на мой взгляд, что он слишком примитивно представляет себе религию», — сказал Вассерман.

По словам депутата, в теории Дарвина действительно есть ошибки, однако это вполне естественно для учения, которому более 150 лет. Поэтому в школах нужно преподавать теорию на основе актуальных исследований.

«Действительно некоторые утверждения Дарвина были не вполне точны. Это естественно для человека, создающего новую теорию. С тех пор, как он написал свои собственные труды, другие биологии очень серьезно развили эту теорию. В частности, подвели под нее обоснование в виде генетики, то есть изучения самого механизма наследственной передачи каких-то свойств организма. Сейчас эта теория излагается уже не столько по Дарвину, сколько по [Ричарду] Докинзу. К сожалению, школа старается преподавать только то, что уже установлено вполне надежно, и поэтому действительно зачастую опирается на устаревшие научные представления. Ту часть программы по биологии, которая затрагивает теорию эволюции, наверное, стоило бы несколько доработать в соответствии с современным пониманием этой теории, но ошибки Дарвина — это не основание отказываться от того верного, что он сказал», — заключил Вассерман.

До этого бывший мэр Грозного и действующий помощник Михаила Мишустина Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову убрать теорию Дарвина из школьных учебников. Он поделился этой идеей на первом заседании Всероссийского родительского комитета.

Хучиев считает, что теория Дарвина является ошибочной и противоречит религиозным убеждениям. Он выразил мнение, что ее присутствие в учебниках может способствовать духовному разложению детей. Сам Кравцов пока не прокомментировал предложение.

Ранее сообщалось, что во всех вузах страны введут курс «История религий России».