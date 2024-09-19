Директор Кашпировского заявил, что шарлатаны дурят людей

Анатолий Кашпировский не заработал 6 млн рублей за несколько дней выступлений, заявил «Газете.Ru» его директор Сергей. По мнению представителя психотерапевта, эта цифра — фантазия, выдумка и наглая ложь журналистов-шарлатанов.

«Сегодня появилась совершенно невесть откуда взявшаяся, абсолютно лживая информация, написанная непонятно кем. Точно не профессиональными явно журналистами, а какими-то шарлатанами. Потому как Анатолий Михайлович никогда не прекращал свои выступления, и он ничего не возобновил. Выступления как были, так и есть, и они проходили, и проходят постоянно при полных аншлагах. Проходят они как на безвозмездной основе, так и за небольшую цену на билеты. Зал, в котором проходит выступление, вмещает 200 человек. Теперь прикиньте, сколько должен стоить билет, чтобы можно было заработать 6 млн рублей. Минималочка — это 30 тыс. рублей. Нет, наши билеты не стоят 30 тыс. рублей. Они стоят 3 400 руб. Видимо, у человека, который это писал, сломался калькулятор в голове. Это фантазии, и выдумки, и наглая ложь. Как раз эти люди и являются шарлатанами, которые просто-напросто дурят доверчивых читателей. Просто люди взяли и написали, высосали из пальца. Придумали какую-то катастрофическую сумму, которая, как им кажется, приведет народ в бешенство. Билеты на выступления Анатолия Михайловича продаются онлайн, и это не тайные выступления, подпольные. Нет, у нас все абсолютно официально. Мы возмущены этой ситуацией, потому что все, что они написали, чудовищная, неприкрытая ложь которой они просто будоражат людей. Зачем они это делают?» — сказал он.

Представитель Кашпировского также назвал «несусветной дуростью» информацию о том, что психотерапевт выгнал со своего выступления женщину, которая принесла «недостаточно много хлорки».

«Странно, что они написали про хлорку. Я не знаю, почему выбрана хлорка. Почему, например, не дихлофос она мало налила? Почему не средство для мытья посуды, отбеливатель? Эту ересь, эту чудовищную ложь мне даже прокомментировать нечем. Какая хлорка? Они это откуда взяли? Никто, во-первых, хлорку у нас вообще никто не приносил. Что за дурость? А во-вторых, на секундочку вообще, это даже смешно. Женщина принесла мало хлорки. А что нам хлорировать-то? Это дурость несусветная. Ну просто дурость. Когда мы читали это, знаете, было и смешно, и грустно», — пояснил он.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что Кашпировский возобновил свои выступления и за четыре дня заработал 6 млн рублей. По данным канала, психотерапевт не стал регистрировать бизнес на себя или на супругу и свою главную помощницу 65-летнюю Гулизар Чалбашову.

Также, по информации канала, психотерапевт выгнал одну из клиенток со своей сессии. Отмечается, что женщина принесла «недостаточно хлорки», чтобы избавиться от аллергии.

Ранее психотерапевт Анатолий Кашпировский признался, что остался без квартиры в Москве после переезда из США.