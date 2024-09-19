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Калининградка из-за мошенников лишилась жилища и 3,5 млн рублей, взятых в кредит

В Калининграде женщина осталась без дома и 3,5 млн рублей из-за мошенников

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Shutterstock

В Калининграде 41-летняя женщина лишилась взятых в кредит 3,5 млн рублей и дома, поверив мошенникам. Об этом сообщает «Янтарный край».

По информации издания, россиянке стали звонить неизвестные, которые представлялись якобы сотрудниками банка, ЦБ, компании сотовой связи и правоохранительных органов. Злоумышленники обманом убедили ее снять деньги со счетов и перевести их на «безопасный счет».

Кроме того, поверив аферистам, россиянка оформила кредит на сумму более 3 млн рублей. Ей также пришлось продать дом, чтобы выплатить долг. Общая сумма ущерба, причиненного женщине, составила более 7 млн рублей.

До этого петербургская пенсионерка после видеозвонка от «губернатора» отдала сбережения мошенникам. Ее напугали уголовным делом и вынудили перевести деньги на «безопасный счет».

Ранее в Сочи задержали пособника мошенников, обналичившего 35 млн рублей.

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