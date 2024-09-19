На Украине появятся село Масонов и Новый Париж

Верховная рада Украины в рамках кампании по «декоммунизации» одобрила смену названия для более чем 300 населенных пунктов. Проект соответствующего постановления опубликован на официальном сайте парламента страны.

Из документа следует, что теперь село Роща в Одесской области будет называться Новым Парижем. На территории Сумской области, в свою очередь, переименуют село Червоногорка. Оно станет селом Масонов.

Также изменения затронут село Цепочкино в Харьковской области и село Гвардейское в Тернопольской области. Первое получит название село Бардаковка, а второе — село Гниловоды.

Кроме того, законодатели посчитали необходимым переименовать село Московский Бобрик в Сумской области и село Российская Буда в Хмельницкой области. Эти населенные пункты станут Лебединым Бобриком и Рассохской Будой соответственно.

23 августа мэр украинского города Одессы Геннадий Труханов заявил, что власти не будут сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину возле здания местной администрации. Глава населенного пункта объяснил свое решение тем, что монумент представляет собой объект культурного наследия.

Ранее аналитики подсчитали, сколько улиц было переименовано в столице Украины из-за связи их названий с Россией.