В Запорожской области украинцу дали 13 лет за шпионаж

Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии украинца Александра Матюхина, который обвинялся в передаче информации о дислокации ВС России брату из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Гражданина Украины признали виновным по статье 276 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж»). Он отправится отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима.

Суд установил, что с июля 2022 года по март 2023 года Матюхин собирал информацию о местоположении военной техники и подразделений ВС РФ в Запорожской области. Эти данные, как утверждается, он отправлял своему брату, служащему командиром взвода артиллерийской разведки украинской армии. Полученные сведения могли быть использованы для нанесения огневых ударов по российским войскам.

Накануне сообщалось, что в Херсонской области перед судом предстанет гражданин Украины Владислав Белый по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). По версии следствия, мужчина передавал данные о передвижении и дислокации российских войск на территории региона.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.