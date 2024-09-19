Стало известно, как хотели убить писателя Прилепина

Писателя Захара Прилепина изначально хотели убить в Москве выстрелом в голову. Это следует из материалов дела, оглашенных адвокатом во Втором западном окружном военном суде, передает РИА Новости.

Отмечается, что обвиняемому в подрыве машины писателя Александру Пермякову куратор приказал приехать в Москву из Нижегородской области, где тот находился в поисках дома Прилепина.

«Ликвидировать Прилепина необходимо в городе Москва путем выстрела в затылок», — говорится в материалах дела.

Билеты на поезд Пермяков купил по своему паспорту Украины. От сотрудника СБУ по фамилии Семенов мужчина получил сообщение о том, что ему скоро доставят «подарки», то есть оружие и взрывчатку. Также обвиняемому присылали данные о датах проведения презентаций книг Прилепина. Осуществить этот план преступники не смогли.

«Пристрелить не получится, потому что он передвигался с охраной», — говорится в показаниях обвиняемого.

Кроме того, следствию удалось установить финансовую взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью военного корреспондента Владлена Татарского. Утверждается, что Пермяков получал денежные средства от лица, который спонсировал Дарью Трепову, устроившую теракт в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал журналист.

Ранее на руках обвиняемого в покушении на Прилепина нашли следы взрывчатки.