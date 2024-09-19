Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как хотели убить писателя Прилепина

Адвокат: писателя Прилепина планировали убить выстрелом в затылок в Москве

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Писателя Захара Прилепина изначально хотели убить в Москве выстрелом в голову. Это следует из материалов дела, оглашенных адвокатом во Втором западном окружном военном суде, передает РИА Новости.

Отмечается, что обвиняемому в подрыве машины писателя Александру Пермякову куратор приказал приехать в Москву из Нижегородской области, где тот находился в поисках дома Прилепина.

«Ликвидировать Прилепина необходимо в городе Москва путем выстрела в затылок», — говорится в материалах дела.

Билеты на поезд Пермяков купил по своему паспорту Украины. От сотрудника СБУ по фамилии Семенов мужчина получил сообщение о том, что ему скоро доставят «подарки», то есть оружие и взрывчатку. Также обвиняемому присылали данные о датах проведения презентаций книг Прилепина. Осуществить этот план преступники не смогли.

«Пристрелить не получится, потому что он передвигался с охраной», — говорится в показаниях обвиняемого.

Кроме того, следствию удалось установить финансовую взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью военного корреспондента Владлена Татарского. Утверждается, что Пермяков получал денежные средства от лица, который спонсировал Дарью Трепову, устроившую теракт в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал журналист.

Ранее на руках обвиняемого в покушении на Прилепина нашли следы взрывчатки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами