Жительница Тверской области рассказала о недавней атаке БПЛА

Жительница города Торопец Тверской области заявила, что видела два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) во время атаки дронов, которая произошла на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я услышала просто резкие такие хлопки. Я спала, вначале не поняла, думала то ли авария здесь у меня, то ли гроза. Когда я вышла, смотрю, тут у меня летают два дрона. Смотрю, там уже все полыхает», — рассказала женщина.

В ночь на 18 сентября украинские беспилотники атаковали Торопец. Жители насчитали не меньше 15 БПЛА. После удара начался сильнейший пожар и непрекращающаяся серия взрывов, жителей эвакуировали. Последствия оказались такими серьезными, что в этом районе зафиксировали землетрясение. В Торопецком округе Тверской области после пожара, вызванного атакой дронов, ввели временный запрет на посещение лесов.

В Торопце находится большой арсенал ракет и боеприпасов, который открывал находящийся ныне под арестом бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.