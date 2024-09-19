«Однушки» обвинили в снижении рождаемости в России

Сенатор Анатолий Широков заявил, что низкая рождаемость в России связана со строительством однокомнатных квартир. Его слова приводит издание «Подъем».

По словам сенатора, речи о запрете строительства и продажи «однушек» не идет, но маленькие квартиры — это «путь в никуда».

«Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание. В структуре строящегося жилья нам необходимо снижать удельный вес однокомнатных квартир», — отметил Широков.

Он добавил, что не все могут позволить себе купить «трешку», поэтому государство должно поддерживать семьи точечно.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что граждане России массово покупают маленькие квартиры «не по доброй воле», — поэтому нужно снижать стоимость квадратного метра, а не число однокомнатных квартир. Таким образом она прокомментировала идею сенатора Широкова ограничить продажу однушек ради повышения рождаемости.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о стабильности строительного сектора России.