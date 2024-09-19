Полиция Польши задержала десять мародеров

Полиция Польши задержала десять человек из-за попыток краж в пострадавших от наводнения районах. Об этом на заседании кризисного штаба сообщил представитель полиции Вроцлава Роман Кустер, передает РИА Новости.

«Вчера сообщалось, что таких случаев было пять. Сегодня уже девять. Всего было задержано десять человек», — сказал он.

По словам полицейского, в общежитии Экономического университета во Вроцлаве мародер, воспользовавшись сном спасателей, украл из их комнаты деньги на сумму 1000 злотых ($250) и фотоаппарат с объективом общей стоимостью 20 000 злотых ($5 тыс. долларов). Полицейский отметил, что преступника в итоге задержали.

15 сентября сообщалось, что в разных городах Европы местные власти принимают меры по укреплению набережных из-за шторма «Борис». Некоторые населенные пункты остались без подачи электричества.

На юге Польши погодная ситуация осложнилась наводнением из-за сильных дождей. По данным RMF FM, в некоторых регионах страны действует предупреждение об интенсивных дождях высшей (третьей) степени. По прогнозам специалистов, жителей ожидает «очень трудная ночь».

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