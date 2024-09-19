«Била сковородой, прижигала руки»: россиянка предстанет перед судом за истязание дочери

Жительница поселка Усть-Уда предстанет перед судом за изощренные издевательства над несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, с 2016 по 2023 годы обвиняемая систематически обижала дочь 2009 года рождения. Женщина била дочь руками и ногами, а также всем, что попадалось под руку. Так, известно, что ребенку доставалось от матери сковородой и совком. Также родительница прикладывала руки девочки к раскаленной печи, закрывала дочь в холодном подполе и ставила ее на крупу.

«Наличие ряда телесных повреждений подтверждается заключением судебно-медицинских экспертов. Вину в преступлениях обвиняемая признала частично», — рассказали в прокуратуре.

Девочку-подростка забрали у 35-летней матери и поместили в Центр помощи детям.

Дело обвиняемой направлено в суд.

Ранее в Сыктывкаре задержали мужчину, который издевался над инвалидом.