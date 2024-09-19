Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стая агрессивных выдр набросилась на женщину во время пробежки и искусала ее

В Малайзии агрессивные выдры искусали женщину во время пробежки

close
Shutterstock

В Малайзии женщина пострадала от нападения агрессивной стаи выдр. Об этом сообщает Malay Mail.

По информации издания, инцидент произошел 11 сентября в парке города Кота-Кинабалу. 40-летняя женщина вышла на пробежку, во время которой на нее набросилась стая агрессивных выдр. Животные искусали ей руки, ноги и повредили голову, нанеся бегунье серьезные травмы. При этом ей на помощь пришли двое очевидцев, которые попытались отогнать зверей, однако они также получили травмы.

В результате произошедшего женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о состоянии пытавшихся ей помочь очевидцев не поступало.

Местные власти, обеспокоенные произошедшим, задумались о переселении агрессивных выдр. Однако на это мероприятие требуются большие средства.

Ранее выдра утащила ребенка под воду во время прогулки с матерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами