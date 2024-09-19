Стая агрессивных выдр набросилась на женщину во время пробежки и искусала ее

В Малайзии женщина пострадала от нападения агрессивной стаи выдр. Об этом сообщает Malay Mail.

По информации издания, инцидент произошел 11 сентября в парке города Кота-Кинабалу. 40-летняя женщина вышла на пробежку, во время которой на нее набросилась стая агрессивных выдр. Животные искусали ей руки, ноги и повредили голову, нанеся бегунье серьезные травмы. При этом ей на помощь пришли двое очевидцев, которые попытались отогнать зверей, однако они также получили травмы.

В результате произошедшего женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о состоянии пытавшихся ей помочь очевидцев не поступало.

Местные власти, обеспокоенные произошедшим, задумались о переселении агрессивных выдр. Однако на это мероприятие требуются большие средства.

Ранее выдра утащила ребенка под воду во время прогулки с матерью.