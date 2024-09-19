Бастрыкин поручил возбудить дело после падения потолка на ребенка в парадной

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после травмирования ребенка в одной из парадных Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 17 сентября в Красногвардейском районе города. По информации издания 78.ru, в парадной дома 22 по Пахомовской улице восьмилетнему мальчику на голову упал элемент подвесного потолка. Ребенку потребовалась помощь медиков, врачи зашили мальчику две открытые раны головы. Пострадавшему дали больничный на десять дней.

«Мы неоднократно подавали заявки на то, что у нас висит потолок и на первом этаже, а там высота еще больше. Но наша УК никак на это не реагирует», — прокомментировала случившееся мать пострадавшего школьника.

Ранее стала известна причина обрушения потолка в старейшей гимназии Петербурга.