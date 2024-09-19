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В Wildberries после стрельбы у офиса в Москве объявили день траура

Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за гибели сотрудников в Москве

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук объявила в компании день траура из-за гибели ее сотрудников во время стрельбы у главного офиса фирмы в Москве. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале предпринимателя.

«Я не раз говорила, что Wildberries <...> это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура», — написала она.

Бакальчук назвала произошедшее горем, осознать которое очень трудно. В то же время бизнесмен пообещала оказать помощь семьям тех сотрудников, которых не стало в результате беспорядков.

«Мы уверены, что виновники понесут наказание в соответствии с законом. Ответить им придется и перед судом Божьим», — добавил основатель Wildberries.

Стрельба у офиса компании, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла днем 18 сентября. Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук вместе с вооруженными людьми попытались захватить здание. Сам мужчина не согласился с обвинениями, назвав целью своего визита в бизнес-центр заранее назначенные переговоры с нынешним руководством фирмы.

По информации Telegram-канала SHOT, в результате конфликта погибли двое охранников из Wildberries. Одному из них было 28 лет, а второму — 41 год.

Следственный комитет РФ рассказал, что также во время стрельбы пострадали еще пять человек. В том числе ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в пресс-службе Wildberries заявили о попытке рейдерского захвата еще одного офиса компании.

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Стрельба в офисе Wildberries
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