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Посол РФ заявил, что Франция отказалась предоставлять материалы дела Дурова

Мешков: Париж отказался предоставить материалы дела Дурова российской стороне

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lukomore.org/Global Look Press

Посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Париж отказался предоставлять доступ к материалам дела основателя Telegram Павла Дурова.

По словам Мешкова, французские власти воспринимают дело Дурова через призму взаимоотношений французского государства со своим гражданином.

«Дуров несколько лет назад получил французское гражданство. Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», — поделился дипломат.

До этого французская газета Liberation писала, что мессенджер Telegram начал сотрудничать с национальной полицией и жандармерией Франции, предоставляя данные для поиска преступников.

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции. Его обвинили в шести правонарушениях, включая администрирование онлайн-платформы для незаконных транзакций.

Ранее Путин отказался встречаться с Дуровым в Баку.

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