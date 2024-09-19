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Мужчина с топором и его оппонент с ножом померялись силами в публичной библиотеке

В библиотеке в США двое мужчин подрались с использованием ножа и топора

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Shutterstock

В публичной библиотеке Бостона (США) двое мужчин устроили драку с применением холодного оружия. Об этом сообщает телеканал NBC Boston.

Инцидент произошел 9 сентября в библиотеке на Бойлстон-стрит. Конфликт между оппонентами начался на улице, постепенно мужчины переместились в обеденную зону библиотеки. Как рассказал сотрудник учреждения Нотис Ферал, чья смена пришлась на тот день, он увидел, как двое мужчин — у одного в руках был топор, у другого нож — забежали в помещение. Мужчины дрались и этим пугали посетителей.

«Один из них несколько раз попытался ударить топором оппонента, но каждый раз промахивался», — поделился собеседник телеканала.

По его словам, в какой-то момент мужчины пошли в рукопашную, сцепившись около касс библиотеки. Позже на место вызова прибыли полицейские: они разняли дерущихся и доставили их в участок.

Ранее мужчина, пытавшийся зарубить сожительницу топором, получил 6 лет колонии.

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