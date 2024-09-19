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Экс-вагнеровец убил бездомного, обнявшего его избранницу во время пьянки на свалке

На Амуре экс-вагнеровец убил бездомного, обнявшего его избранницу на свалке

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Владимир Пирогов/РИА «Новости»

На Амуре 51-летний экс-боец ЧВК «Вагнер» убил безработного собутыльника, который обнял его избранницу во время пьянки на свалке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 22 сентября прошлого года. Бывший вагнеровец с сожительницей, с которой они периодически собирали грибы и металлолом, пошли на свалку и встретили там знакомых бездомных, живших в шалаше. Компания начала выпивать вместе и в какой-то момент один из собутыльников обнял избранницу экс-военного и потрогал ее за ногу.

Между мужчинами на почве ревности произошла потасовка, в ходе которой экс-вагнеровец пырнул собутыльника ножом в плечо. Позже он счел бездомного уснувшим из-за выпивки, однако тот скончался от потери крови.

Сначала бывшего военного обвинили в убийстве, но затем переквалифицировали дело на статью о тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть. С учетом смягчающих обстоятельств, мужчине дали семь лет колонии.

Осужденный был ранее судим за кражи, причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. В декабре 2022 года он отправился в зону СВО из колонии, принимал участие в военных действиях под Бахмутом и получил медаль «За отвагу». К гражданской жизни россиянин вернулся в июне прошлого года.

Ранее экс-вагнеровец решил приумножить бюджет друзей и проиграл их сбережения на ставках.

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