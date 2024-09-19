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Прокуратура назвала число отмененных решений о признании жертвами репрессий

Прокуратура за два года отменила 4 тыс. решений о признании жертвами репрессий

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Органы прокуратуры за последние два года отменили решения о реабилитации более четырех тысяч человек. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В Генпрокуратуре (ГП) заявили изданию, что со второго полугодия 2022 года проверили более 14 тысяч заключений о реабилитации.

Официальный представитель ведомства Андрей Иванов рассказал, что с 2020 года Главное уголовно-судебное управление ГП, проверяя публикации СМИ и другие источники, обнаружило ряд фактов реабилитации в конце 1990-х — начале 2000-х годов лиц, изменивших Родине в период Великой Отечественной войны.

По его словам, речь идет о гражданах, которые добровольно вступили «в военизированные формирования вермахта и войска СС», служили в карательных батальонах и полицейских отрядах или оказывали содействие фашистским оккупантам.

Он добавил, что в суды направлены заключения об отказе в реабилитации 64 человек, 58 из них удовлетворены. В отношении еще десяти лиц внесены кассационные представления в Верховный суд России, полностью их удовлетворивший.

20 июня 2024 года в Концепцию государственной политики РФ по увековечению памяти жертв политических репрессий были внесены изменения, касающиеся недопустимости реабилитации и оправдания лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, военные преступления, преступления против мира и человечности.

Ранее неизвестные повредили памятник жертвам политических репрессий в Краснодаре.

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