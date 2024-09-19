Россиянам рассказали, может ли энтеровирус из США вызвать пандемию

Распространившийся в США энтеровирус D68, который может вызвать детский паралич, не спровоцирует эпидемию или пандемию. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

Он уточнил, что этот вирус обычно распространяется через физиологические жидкости инфицированного человека. По его словам, болезнью могут заразиться и взрослые, однако, у детей наблюдаются более тяжелые симптомы. При этом подхватить вирус не так просто, подчеркнул эксперт.

«Все-таки в большинстве стран люди хорошо знакомы с мерами гигиены и соблюдают их. Проблемы могут быть там, где есть сложности с водоснабжением и очисткой. Но в большинстве стран, даже не самых развитых, очистка воды для питья проходит достаточно хорошо, иначе бы люди умирали в огромных количествах от бактериальных инфекций», — пояснил Волчков.

17 сентября директор WastewaterSCAN Александрия Боэм говорил, что в США распространяется энтеровирус D68, вызывающий паралич у детей. По его словам, компания обнаруживает нуклеиновые кислоты EV-D68 в сточных водах по всей стране, а их уровень растет. Кроме паралича EV-D68 вызывает у детей поражение нервной системы и слабость в конечностях.

Ранее были названы болезни, которые приводят к снижению веса.