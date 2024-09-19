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ФСБ задержала педагога РУДН из Нигерии за организацию миграции африканцев в ЕС

ФСБ: задержаны участники ОПГ, оформлявшие африканцев в РФ фиктивными схемами

Сотрудники ФСБ задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые оформляли африканцев в России с помощью фиктивных схем. Об этом сообщила спецслужба, передает РИА Новости.

Ее участники за денежное вознаграждение организовывали въезд и транзитное перемещение через территорию РФ в страны Евросоюза «выходцев с Африканского континента», говорится в сообщении.

Участники ОПГ заключали для этого фиктивные браки и оформляли отцовство над детьми с последующим получением разрешения на временное пребывание, вида на жительство, а также частных виз для оформления долгосрочных статусов пребывания в РФ.

В состав преступной группы входили россияне, украинцы и нигерийцы. По данным ФСБ, с 2021 года они незаконным путем заработали не менее 60 млн рублей. Организатором ОПГ был гражданин Нигерии — старший преподаватель инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы.

В августе суд арестовал доцента РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо по обвинению в организации фиктивных браков. По данным следствия, он совместно с группой сообщников оформлял фиктивные браки для иностранцев. За свои услуги Оввигхо брал от 60 до 150 тыс. рублей. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее экс-советника мэра Сочи заподозрили в создании «ритуальной ОПГ».

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