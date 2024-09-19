Врачи рассказали, как организовать рабочее место для школьника дома

Школьнику важно правильно организовать рабочее место дома, чтобы он не испортил свое здоровье. О том, как это сделать, kp.ru узнал у экспертов.

Так, педиатр Евгений Тимаков советует покупать стол с возможностью регулировки по высоте и такой ширины, чтобы локти ребенка полностью помещались на поверхности. Глубина стола должна быть примерно 60-80 см, расстояние до монитора — 50-80 см, до книжки на подставке — 30-40 см. Высота стула должна быть такой, чтобы колени ученика не упирались в край, спинка — жестко зафиксированной, уточнил Тимаков.

«Рабочее место надо оборудовать так, чтобы оно было хорошо освещено — лампу лучше расположить слева от ребенка (или справа, если он левша), а свет должен быть теплого желтого цвета. Расстояние от глаз до тетради или учебника должно быть 30-40 см», — добавила офтальмолог Центра материнства и детства Сеченовского университета Елизавета Иванова.

Специалист реабилитационно-образовательного центра №76 департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Марина Догузова до этого объяснила, какой рюкзак выбрать, чтобы сохранить осанку школьнику. По ее словам, рюкзак должен быть только с твердой спинкой и мягкой подкладкой, по ширине — соответствовать ширине плеч школьника, а лямки обязательно должны регулироваться.

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