Стало известно, как изменились доходы россиян с внедрением ИИ

Большинство россиян используют возможности искусственного интеллекта в работе для повышения дохода – об этом сообщили 33% участников соответствующего опроса. В среднем они смогли повысить свой заработок благодаря этому на 41%, передает RT результаты исследования.

На 15% ежемесячный доход вырос у 22% респондентов, у 18% рост составил от 16% до 30%. По 11% опрошенных заявили, что их доходы благодаря нейросетям выросли в диапазоне от 71 до 100%. Более, чем в два раза этого показателя удалось добиться 3% россиян.

Исследование «Авито Работы» основано на ответах 7 тыс. жителей России.

До этого эксперты выяснили, что нейросети в будущем способны привести к массовым увольнениям таких специалистов, как бухгалтеры, дизайнеры, копирайтеры и маркетологи. Такие данные основаны на ответах руководителей компаний. Они также заявили, что в нейросети видят будущих программистов и логистов (по 42%), менеджеров по продажам (27%) и юристов (15%).

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