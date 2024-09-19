Супруги заковывали домработниц в наручники и сажали в клетку в Швейцарии

В Швейцарии супруги нанимали домработниц, а затем заковывали их в наручники и запирали в клетку, как рабынь. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в регионе Андельфинген недалеко от Цюриха. Женатый на филиппинке 46-летний IT-менеджер нашел в интернете 22-летнюю девушку и предложил ей работу домработницей, пообещав вид на жительство и обучение в несуществующей «Международной школе горничных». Когда она подписала контракт, пара заперла ее в доме. Ей приходилось заниматься домашними делами шесть дней в неделю и круглосуточно находиться в распоряжении «хозяев» за плату в 800 франков в месяц. Кроме того, ее запирали в металлической клетке, в которой было ведро в качестве туалета, небольшая кровать, мягкие игрушки и камера видеонаблюдения. Ее каждый день заковывали в наручники, цепи и прочие ограничители.

Когда девушка заявила, что больше не хочет жить в клетке, мужчина пригрозил ей полицией и депортацией. Спустя десять месяцев в доме супругов филиппинке удалось сбежать.

После этого пара заманила к себе 30-летнюю женщину из Бразилии, с которой поступала так же. При этом супруга швейцарца позже заявила, что не в курсе местных обычаев и думала, что все это было частью «обучения» домработниц.

В результате мужчину обвинили в торговле людьми, незаконном лишении свободы, подделке документов, пособничестве незаконному въезду в страну и незаконном трудоустройстве иностранцев. Ему назначили наказание в виде 36 месяцев лишения свободы, однако в тюрьме он проведет лишь девять из них. Также его обязали выплатить пострадавшим компенсацию в 16 000 франков. Супруге осужденного грозит условный срок и принудительная высылка из страны.

Ранее россиянин во время ролевых игр раздел, связал и ограбил знакомую.