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Поезд протаранил легковой автомобиль на переезде в Костромской области

В Костромской области поезд протаранил автомобиль на переезде

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Depositphotos

В Костромской области произошла авария с железнодорожным составом и легковым автомобилем. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 19 сентября между станциями Сендега и Дровинки. Водитель автомобиля выехал на переезд, когда к нему приближался грузовой поезд. Увидевший это машинист применил экстренное торможение, однако из-за близкого расстояния аварии избежать не удалось — железнодорожный состав протаранил транспортное средство.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Схода поезда из-за аварии не произошло. Отмечается, что произошедшее никак не повлияло на движение.

До этого появилось видео, где запечатлен момент столкновения грузовика с электричкой в Петербурге. На кадрах видно, как железнодорожный состав протаранил автомобиль.

Ранее в автобус с пассажирами в Пермском крае врезался грузовик.

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