Володин о взрывах пейджеров в Ливане: это глобальная угроза для всех стран

Серия взрывов пейджеров и другой техники, включая бытовую, в Ливане может привести к серьезным последствиям на мировой арене, так как выводит терроризм на мировой уровень, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. <...> Возможность массового производства подобного «оружия» выводит терроризм на новый уровень. Это глобальная угроза для всех стран», — высказался спикер нижней палаты парламента.

Он отметил, что разбирательства требует сам факт того, что бытовые приборы использовались в качестве взрывчатки. По мнению спикера ГД, против подобного должны быть выработаны меры с участием международных институтов, иначе ни один человек не будет чувствовать себя в безопасности.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где находится дом главы компании — поставщика взорвавшихся пейджеров.