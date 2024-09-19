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«Известия» сообщили о предъявленном Бакальчуку обвинении по делу о стрельбе

«Известия»: Бакальчуку предъявили обвинение по делу о стрельбе у офиса WB

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Сооснователю Wildberries (WB) Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по делу о конфликте у центрального офиса компании в Москве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Отмечается, что обвинение также предъявлено еще шести гражданам.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти туда. По данным Следственного комитета, в результате конфликта пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что двоих пострадавших спасти не удалось.

После стрельбы Бакальчук заявил, что на него и команду «пытались совершить нападение», когда бизнесмен приехал на переговоры по поводу остановки строительства новых складов Wildberries. Его жена, а также сооснователь WB, Татьяна Бакальчук назвала действия супруга попыткой рейдерского захвата.

Ранее в сети появилось видеообращение Татьяны Бакальчук к мужу.

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Стрельба в офисе Wildberries
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