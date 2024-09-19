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В аэропортах Москвы введут новые методы проверки иностранцев

МВД: в аэропортах Москвы введут фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев

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Эмин Джафаров/РИА Новости

С 1 декабря 2024 года в аэропортах Москвы в рамках эксперимента иностранцев, въезжающих на территорию России, начнут проверять по фото и дактилоскопии. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

По его словам, после апробации метода правительство совместно с коллегами из ФСБ будет рассматривать вопрос о введении алгоритма на все пограничные переходы.

Горовой добавил, что Москва была выбрана для эксперимента как «традиционный центр притяжения иностранных граждан и крупный транспортный узел».

В декабре 2021 года вступили в силу изменения, обязывающие трудовых мигрантов и иностранцев, въезжающих на длительный срок, проходить дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Трудовые мигранты должны пройти эти процедуры в течение 30 дней, другие иностранцы — в течение трех месяцев. Исключения составляют граждане Белоруссии, дети младше шести лет, должностные лица международных организаций и обладатели дипломатических и служебных паспортов. После дактилоскопии трудовые мигранты получают патенты с чипом, содержащим их фото и отпечатки пальцев.

Ранее Рособрнадзор одобрил проверку русского языка для детей мигрантов перед приемом в школу.

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