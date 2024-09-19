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В ряде регионов России закрылись школы из-за всплеска ОРВИ

«Известия»: в 7 регионах из-за всплеска ОРВИ и гриппа закрыли школы и детсады

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

С начала сентября семь регионов России отправили воспитанников школьных и дошкольных образовательных учреждений на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте газеты «Известия».

Издание подчеркивает, что в Удмуртии работу приостановили 37 классов в 21 школе, а также семь групп в семи детсадах. В Омской области из-за роста заболеваемости карантин был объявлен в 10 образовательных учреждениях и семи детсадах.

Учеников перевели на дистанционное обучение в Томской и Саратовской областях, Карелии, а также в Хабаровском и Красноярском краях, говорится в публикации.

Накануне академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, хотя эпидпорог еще не достигнут. Чтобы этого не произошло в сентябре, нужно привиться. Онищенко добавил, что государство закупило для этих целей уже 90 млн доз вакцины.

Снижаться заболеваемость начнет не раньше ноября-декабря. Важно вовремя вакцинироваться, особенно людям, которые входят в группы риска, заключил врач.

Ранее врач рассказала, как не допустить появления новой эпидемии в России.

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