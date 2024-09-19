В Уссурийске ликвидировали открытое горение на складах площадью 3 тыс. кв. м

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения площадью 3 тыс. кв. м на складах в Уссурийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморского края.

«Пожарные МЧС России продолжают работать на месте, в настоящее время проводится разборка и проливка конструкций», — сообщили в ведомстве.

Пять складов в Уссурийске горят уже вторые сутки. Огонь также перекинулся на крышу соседнего трехэтажного административного здания. Кровля двух складов обрушилась. К борьбе с огнем были привлечены 100 человек, 26 единиц техники и два пожарных поезда из Сибирцево и Владивостока. Что стало причиной пожара, пока не сообщается. Он возник неподалеку от китайского рынка «ВаньЯнь».

Днем 18 сентября спасатели сообщали о локализации пожара на складе. По словам местных жителей, пожар начался после возгорания автомобиля и последовавшего за ним взрыва.

Ранее очевидцы опубликовали кадры мощного пожара на рынке в Уссурийске.