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Синоптик предупредила о рисках остаться без золотой осени в Москве

Синоптик Позднякова: золотая осень в Москве может не наступить

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Максим Блинов/РИА Новости

Из-за засушливой погоды в столице золотая осень может не прийти в город. Об этом агентству «Москва» рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, золотая осень в этом году станет «смазанным» понятием. Это связано с погодными условиями в городе. Синоптик отметила, что в Москве сохраняется летняя погода и дефицит осадков.

«Многие растения не радуют нас желтым цветом листвы, а просто засыхают. Я не уверена, что будет период золотой осени», — сказала Позднякова.

Синоптик добавила, что золотая осень в Москве может начаться после 25 сентября. Однако для этого в столице должны пройти дожди, которые намочат почву и позволят растениям сменить окраску листьев.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 18 сентября стало последним теплым днем этой осени. Самым холодным днем недели станет воскресенье, когда воздух прогреется максимум до +13-15 градусов, а ночью ожидается +3-8 градусов.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москву придут первые заморозки.

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