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Стала известна причина задержаний в Тутаеве

В Тутаеве Ярославской области причиной задержаний молодых людей стала драка

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Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР задержали в Тутаеве Ярославской области несколько молодых людей, которые устроили драку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Тутаевского района.

В администрации уточнили, что инцидент произошел в центральном парке.

«Молодые люди устроили драку», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всех участников потасовки задержали. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшедшего.

18 сентября в соцсетях появилось видео с задержаниями на улице Тутаева. Пресс-служба УМВД по Ярославской области сообщила, что сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией проводят оперативные мероприятия.

Ранее подростковые разборки в интернете обернулись жестоким избиением в Петергофе.

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