Россиянкам дали советы, как снизить риск развития рака груди

Раком груди, по последним данным ВОЗ, сегодня болеют свыше 2 млн женщин в мире. В России это тяжелое онкозаболевание по-прежнему занимает первое место среди всех видов онкологии у женщин — около 70 тысяч случаев ежегодно. О том, как снизить риск развития рака молочной железы, «Газете.Ru» рассказал врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев.

«Средний возраст пациенток с раком молочной железы — 60 лет. Однако сейчас онкологи все чаще обнаруживают онкозаболевание у молодых 30-летних женщин и девушек, что вызывает особое беспокойство», — заявил специалист.

По словам онколога, повышенные риски развития рака груди у юных пациенток, прежде всего, связаны с плохим питанием и вредными привычками.

«Гамбургеры, пицца, полуфабрикаты и быстрорастворимые супы — все перечисленные продукты содержат много канцерогенных веществ, включая фталаты и трансжиры. Чрезмерное потребление такой пищи может привести к серьезным гормональным нарушениям и ожирению, что негативно сказывается на здоровье в том числе и молочных желез», — добавил он.

Не меньший вред молочной железе наносят курение и употребление алкоголя. В табачном дыме всего одной сигареты содержится не менее 40 канцерогенов, в том числе никотина. При ежедневном выкуривании от 3 до 10 сигарет их концентрация способна нанести непоправимый вред тканям железы, сначала вызывая опасные мутации в здоровых клетках, а затем и развитие самой опухоли.

Кроме того, плохая семейная наследственность также играет большую роль в развитии рака груди. Онколог посоветовал женщинам, у которых в семье были случаи рака груди и яичников (бабушки, мамы, тети), проявлять особую бдительность. Онкогены, передающиеся по наследству, могут стать причиной не только доброкачественных, но и злокачественных опухолей в молочной железе.

«При малейших подозрениях необходимо обратиться к маммологу. Даже если нет явных признаков заболевания, каждая женщина должна проходить ежегодно УЗИ до 40 лет, а после 40 — обязательно маммографию. Будет нелишним дополнительно сдать анализ крови на онкомаркеры, в первую очередь это РЭА, СА 15-3, СА 125, НЕ 4. Если у вас в семье уже были случаи рака, советую сделать генетический тест на наличие мутаций в генах BRCA, CHEK2 и NBS1. В случае положительного анализа нужна дополнительная консультация врача-онколога. Главное, помнить, что раннее выявление рака молочной железы повышает шансы пациентов на успешное лечение», — добавил Ахмаев.

Помимо регулярных чекапов онколог также порекомендовал женщинам следить за своим питанием и здоровьем в целом. Ежедневная физическая активность, утренние или вечерние пробежки в парке, хороший сон и, конечно, по возможности, отсутствие стресса — это лучшие способы защиты от рака молочной железы.

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