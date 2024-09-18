Землетрясение произошло в Таджикистане

Землетрясение зафиксировано в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Сейсмособытие произошло в 22:51 мск. Эпицентр располагался на глубине 33 километров.

Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, данные которого приводит ТАСС, который отслеживает землетрясения в странах Центральной Азии, в это же время зафиксировал в стране землетрясение магнитудой 4,9. По его данным, эпицентр находился южнее — вблизи административного центра Горно-Бадахшанской автономной области — города Хорога.