Волк едва не растерзал 10-летнего мальчика, спавшего на крыше

На севере Индии стая волков терроризирует жителей деревни, хищников отлавливают 165 охотников, но волки продолжают нападать на людей. Об этом сообщает CNN18.

В штате Уттар-Прадеш волк напал на 10-летнего мальчика, который спал на крыше дома. Школьник прятался на крыше постройки из-за участившихся нападений волков.

По словам местных жителей, хромой хищник забрался на кровлю дома по лестнице и перепрыгнул на крышу со спящим ребенком. Зверь вцепился мальчику в шею, пострадавшего успели спасти. Мальчик госпитализирован, у него несколько глубоких ран.

Стая волков-людоедов нападает на жителей деревни в течение нескольких месяцев, пять хищников удалось отловить. Вожака стаи выслеживают 165 охотников, но пока поймать его не удалось.

До этого сообщалось, что жители индийского города Бахрайч пожаловались на нападение волка, во время которого пострадал ребенок. Животное проникло в их дом ночью и схватило ребенка за шею. Родительница обратила на это внимание и попыталась спасти сына, мешая волку уволочь пострадавшего. В результате хищник сдался и сбежал. Мальчика отправили в больницу, где медики 13 дней оказывали ему всю необходимую помощь. В итоге пациенту удалось выжить. После нападения у него остались шрамы на лице, шее, голове и ушах.

Ранее в Нидерландах волк сбил с ног ребенка во время лесной прогулки.