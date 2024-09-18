Многоэтажный жилой дом горит в Большом Сергиевском переулке в Москве

В Мещанском районе Москвы произошел пожар, возгорание началось в квартире на пятом этаже многоквартирного дома. Как сообщает источник 360.ru, фасадная часть здания в зоне возгорания начала рушиться.

Инцидент случился в Большом Сергиевском переулке, где огонь охватил четырехкомнатную квартиру. Из окон поднимается густой серый дым, а пламя уже достигло чердака.

Пожар тушат 19 спасателей и семь единиц техники. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Сегодня сообщалось, что пожарные локализовали пожар на складе в Уссурийске. Незадолго до этого в ведомстве сообщали, что огонь охватил пять зданий, общей площадью в 3 тысячи квадратных метров. По данным «Восток-Медиа», сначала загорелся автомобиль, а затем пламя перекинулось на ближайшие постройки, которыми оказались склады. Утверждается, что с места пожара раздаются взрывы.

Ранее в Тверской области после падения обломков беспилотника возник пожар.