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Россиянин, заманивший ребенка к себе домой, получил 12,5 лет колонии

Житель Саратовской области получил 12,5 лет колонии за растление ребенка

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Петровске Саратовской области осудили мужчину, который пообещал ребенку мороженое, заманил девочку к себе в квартиру и надругался. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в октябре 2023 года житель Петровска увел с улицы 13-летнюю девочку. Он заманил ребенка к себе домой и надругался. Злоумышленника застигли на месте преступления. Это сделали родственники девочки, которым очевидцы рассказали, что видели, как местный житель увел ребенка в сторону своего дома.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Крыму огласили приговор местному жителю, который обвинялся в многолетнем сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей. 67-летний житель Щелкино в течение трех лет совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы, первый эпизод насилия произошел, когда девочке было 12 лет. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Саратовской области отец с сыном отбили ребенка у педофила.

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