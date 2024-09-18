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В Киеве подожгли несколько автомобилей бойцов ВСУ

«Страна»: в Киеве произошли поджоги автомобилей военнослужащих ВСУ

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Телеграм-канал «Реальный Киев»

Серия поджогов автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины произошла в Киеве. Об этом сообщает «Страна».

«В Киеве новые поджоги военных автомобилей. Теперь они произошли в Минском массиве», — говорится в сообщении.

16 сентября сообщалось, что за 24 часа на Украине подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге и три автомобиля военных. Двумя днями ранее сообщалось, что более 200 случаев поджога автомобилей, принадлежащих украинским военнослужащим, зафиксировали в Киеве за все время с момента начала подобных акций. Сообщалось, что около 25% поджигателей машин могут оказаться несовершеннолетними. По словам Шумейко, подростки осуществляют диверсии за денежное вознаграждение в размере от $600.

9 сентября группа неизвестных подожгла автомобиль военного в Киеве. В Telegram-канале движения «Другая Украина» уточнялось, что инцидент произошел ночью в районе Дарницкой площади.

Ранее на Украине сообщили о стрельбе в Киеве.

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