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В Мытищах прошел фестиваль уличных артистов

Более 3 тыс. человек посетили фестиваль уличных артистов в Мытищах

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Министерство культуры и туризма Московской области

В городском округе Мытищи прошел фестиваль уличных артистов «Цветная капуста», который посетили более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

В фестивале приняли участие артисты из Москвы, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Казани, Мексики и Белоруссии.

Сначала артисты вместе с посетителями прошли колонной по парку.

Также для гостей провели театральные спектакли, интерактивы, выступления фокусников, научное шоу и мастер-классы.

Фестиваль «Цветная капуста» проводится в Подмосковье уже в третий раз. Его целями являются знакомство гостей с талантами уличных артистов, а также погружение зрителя в культурную атмосферу для творческого роста и духовного развития.

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