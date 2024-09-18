В Одинцово прошел фестиваль волейбола

В Одинцовском городском округе прошел ежегодный VI фестиваль волейбола, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В фестивале приняли участие 28 смешанных команд.
Специально для фестиваля на центральном стадионе оборудовали 7 мобильных волейбольных площадки.
По итогам соревнований победителями стала команда Одинцовской лингвистической гимназии. Второе место заняли воспитанники гимназии Святителя Василия Великого, а «бронзу» завоевала сборная школы «КвантУм» (г. Звенигород).
VI фестиваль волейбола проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».