В сети обратили внимание на тренировку Бакальчука с оружием накануне стрельбы у офиса

К конфликту со стрельбой у центрального офиса Wildberries в столичном бизнес-центре «Романов Двор» российский предприниматель, сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук мог готовиться заранее. Такое предположение выдвинули авторы Тelegram-канала «ЕЖ/дневник» (признан в РФ иностранным агентом).

Не так давно Бакальчук опубликовал в историях своего личного аккаунта Telegram видео со стрельбой из огнестрельного оружия, в том числе автоматического. Бизнесмен дополнил ее многозначительной подписью «Набиваю руку», говорится в сообщении.

На то, что Бакальчук оттачивает навыки стрельбы накануне конфликта у офиса обратил внимание также Telegram-канал Readovka.

Комментируя в своем Теlegram-канале произошедшую ситуацию у офиса Wildberries, общественный и политический деятель Сергей Карнаухов обратил внимание на бездействие полиции.

«В толпе целое отделение вооруженных полицейских. На их глазах разгорается конфликт. Они молча видят, как отморозок разбивает стекло входной двери», — отметил автор поста.

По его мнению, если у офиса и должны были быть там жертвы, то только от оружия полиции, пресекающей правонарушения.

Карнаухов не исключил, что бизнесмен не будет привлечен к ответственности.

«Если вы мне не верите, то следите за расследованием», — заявил он.

Ранее сообщалось, что сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался войти в центральный офис компании в сопровождении бойцов ММА. Жена Бакальчука Татьяна, которая подала недавно заявление о разводе, обвинила супруга в попытке рейдерского захвата.

В результате открытой стрельбы погибли двое охранников Wildberries.