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Депутат Романов указал на масштабные планы развития Санкт-Петербурга

Депутат Романов: петербуржцы высоко ценят работу Беглова на посту губернатора

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Пресс-служба Михаила Романова

С вступлением Александра Беглова в должность губернатора Северной столицы в городе на Неве начинается новая эпоха процветания, написал в своем Теlegram-канале депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Парламентарий поздравил Александра Беглова с победой на выборах, подчеркнув, что петербуржцы высоко ценят его работу.

Он убежден, что в городе не будет «большинства проблем, свойственных крупным мегаполисам».

Романов отметил, что у губернатора есть «масштабные планы, реализация которых сделает Петербург еще более комфортным, современным, благополучным и привлекательным городом — для жизни, учебы, работы, отдыха, создания семей, рождения детей».

Также Михаил Романов поздравил Валентину Матвиенко с подтверждением полномочий сенатора РФ от Санкт-Петербурга.

«Благодаря ее заботе о городе на Неве, ее бескомпромиссному стилю защиты интересов Северной столицы на федеральном уровне Петербург реализует крупнейшие инфраструктурные проекты, удерживая лидерство во многих важнейших отраслях экономики», — заявил депутат.

Романов заверил, что команда Санкт-Петербурга продолжит трудиться во благо города.

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