В Краснодаре прохожие нашли на улице голого семилетнего мальчика

В Краснодарском микрорайоне Юбилейный прохожие нашли на улице раздетого ребенка, мальчик не разговаривал и выглядел напуганным. Об этом сообщает портал «93.ru».

Раздетого ребенка прохожие привели в детскую поликлинику, медики осмотрели мальчика и вызвали полицию. Врачи покормили и одели мальчика.

Как установили правоохранители, ребенок с особенностями развития сбежал из дома поздно вечером, когда его родители спали. Он самостоятельно открыл выходную дверь и отправился на прогулку. Известно, что семья несовершеннолетнего не попадала в поле зрения правоохранительных органов, на учете не состоит.

«Сотрудниками полиции сразу было проведено обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи. Было установлено, что проживают в съемной двухкомнатной квартире, ребенок обеспечен всем необходимым — игрушками, продуктами, мебелью», — сообщил начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

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