В Тверской области из-за атаки БПЛА запретили ходить в лес

В Торопецком округе Тверской области после пожара, вызванного атакой БПЛА, введен временный запрет на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Отмечается, что такая мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец. Ограничительные меры продлятся до 1 октября 2024 года, в этот период в лесах будет организовано патрулирование.

В ночь на 18 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из Торопца. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Эвакуация проводилась с территории, где работают силы противовоздушной обороны (ПВО). В Торопце произошло землетрясение магнитудой 2,8 после удара дронов. Подземные толчки зафиксировал мониторинговый сервис Volcano Discovery.

Ранее в Минздраве назвали число госпитализированных после падения БПЛА в Тверской области.