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В Раде призвали Зеленского уволить главу ВСУ

Нардеп Безуглая обратилась к Зеленскому с требованием уволить Сырского и Умерова

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Global Look Press

Украинский нардеп Марьяна Безуглая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить главкома Сырского и министра обороны Умерова, обвинив их в «преступной деятельности». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам Безуглой, Умеров уволил главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко по требованию Сырского после того, как Воронченко доложил на Ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ.

«ГИМО была последним форпостом, который предоставлял хотя бы какую-то экспертизу относительно того, что действительно происходит в ВСУ», — отметила Безуглая.

По ее данным, инспекция проводила расследование по сбитию украинской ПВО самолетов, включая F-16. Безуглая считает, что сейчас будет предпринята попытка уничтожить все доказательства.

«Это знаковый момент, свидетельствующий об отсутствии министра обороны, способного осуществлять контроль, а система катастрофически отвергает правду. Это о преступной деятельности министра обороны и главкома ВСУ в своей должности. Момент, когда отставка обоих, Умерова и Сырского, с заменой их не на очередные «стулья», а с допуском нового поколения к руководству ВСУ и системными изменениями становится критически важной для существования государства, поскольку такими темпами они, действуя как сообщники, уничтожат всех, кроме шутов, даже физически, ведь наказание переводом в штурмовики тоже практикуется», - написала Безуглая.

Она призывает Зеленского «не дать себя ввести в заблуждение».

Накануне Безуглая обвинила главнокомандующего Украины Александра Сырского в попытке сместить главу Сил беспилотных систем Вадима Сухаревского.

Ранее Безуглая обвинила Сырского в сокрытии неудач на фронте.

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