В Ливане массово взрываются автомобили и мопеды

Автомобили и мопеды взрываются в ливанском Бейруте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Со слов местных, техника сходит с ума — сначала вибрирует, а потом детонирует», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадали до 150 человек, но количество раненых будет увеличиваться.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран. Он отметил, что такие инциденты свидетельствуют о том, что Вашингтон поддерживает Тель-Авив «во всех его преступлениях».

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в США заявили о непричастности к ситуации в Ливане.