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Пенсионерка выжила после двух часов борьбы с огромным питоном

Bangkok Post: в Таиланде женщина два часа боролась с огромным питоном и выжила

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Unsplash

В пригороде Бангкока огромный питон напал на пенсионерку в ее доме, женщина два часа боролась со змеей и смогла выжить. Об этом сообщает Bangkok Post.

64-летняя Арром Арунрож находилась одна в своем доме. Она мыла посуду на кухне, когда почувствовала резкую боль в ноге и увидела, как ее обхватил огромный питон. Пенсионерка попыталась освободиться от змеи, но не смогла.

Около двух часов пожилая женщина боролась с 20-килограммовым питоном, ее крики услышал сосед и вызвал полицию. Правоохранителям потребовалось около получаса, чтобы освободить женщину от змеи, пострадавшая выжила, ее госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Москве женщина пошла в туалет и нашла в унитазе удава. Оказалось, что рептилия сбежала из соседской квартиры. Пока хозяева мыли террариум змеи, она решила организовать побег. Удав пролез под ванной и забрался на унитаз женщины.

Ранее в Таиланде змея забралась в туалет и укусила мужчину.

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