В Подмосковье подросток спас двух детей из горящей квартиры и отравился угарным газом

Медики Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли подростка, который выводил детей и пенсионеров из горящей квартиры и отравился угарным газом. Об этом сообщает минздрав Московской области.

15-летний школьник был доставлен в медицинское учреждение в конце августа, молодой человек надышался угарным газом. Подросток спас из горящей квартиры двоих детей, помог эвакуироваться пенсионерам и домашним животным, помогал в тушении пожара.

«Мы госпитализировали мальчика и провели специальную терапию по нейтрализации действия угарного газа, восстановлению функции дыхания», — рассказала заведующая отделением педиатрии Марина Волынская.

Школьник уже выписан на амбулаторное лечение, за мужество, проявленное на пожаре, он получил почетную грамоту от властей.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Уфе спасли 10-летнего ребенка, запертого в горящей квартире.