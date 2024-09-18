Стали известны имена погибших сотрудников охраны Wildberries. Их опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Ислам-Бек Эльмурзиев, 28 лет. Мастер спорта по вольной борьбе <...> Адам Алмазов, 41 год», — сообщает канал.

Также он приводит фотографию машины Эльмурзиева — это черная Toyota Camry с ингушскими номерами.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Ранее были установлены личности двух пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries.