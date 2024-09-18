Мужчина за $13 тысяч пытался незаконно выехать с Украины в багажнике авто

Мужчина попытался незаконно покинуть Украину, скрывшись в багажнике автомобиля за $13 тысяч. Об этом сообщает украинское издание «УНИАН».

Как информирует издание, на одном из полицейских постов вблизи границы пограничники остановили легковой автомобиль. Водитель пояснил, что подвозит знакомого с его девушкой до ближайшего населенного пункта. Однако в багажнике был обнаружен незаконный пассажир.

Выяснилось, что перевозчик получил $13 тысяч за обещание не только довезти мужчину до границы, но и оказать ему помощь в нахождении пути к румынской границе.

До этого украинский политолог Вадим Карасев заявил, что власти и общество Украины попали в ловушку дилеммы, выбирая между стремлением к «войне до победного конца» и «миру любой ценой». Политолог отметил, что ни один из этих вариантов не устраивает Украину, поскольку ей будет тяжело принять мирное соглашение, однако и в продолжении боевых действий нет смысла. Эксперт считает, что украинская армия не в состоянии победить такого сильного противника, как Россия.

Ранее в Верховной раде зарегистрирован законопроект о создании на Украине военной полиции, задачей нового органа станет розыск и привлечение к ответственности дезертиров.