В Томской области восьмимесячный ребенок проглотил две монеты

Врачи Колпашевской районной больницы спасли восьмимесячного младенца, который проглотил две рублевые монеты. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В приемное отделение больницы поступил восьмимесячный младенец с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили в пищевода маленького пациента две монеты.

Младенец был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение, медикам удалось успешно извлечь две рублевые монеты, которые по недосмотру родителей проглотил ребенок. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Волгограде медики спасают ребенка, который остался без присмотра родителей и выпил уксус. Двухлетняя девочка исследовала пространство на кухне, пока мать занималась домашними делами. В какой-то момент ребенок открыл холодильник, достал из него бутылку с уксусом и сделал глоток. Мать немедленно вызвала дочери скорую помощь, пострадавшую доставили в центральную районную больницу, сейчас состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Петербурге полуторагодовалый ребенок попал в реанимацию, съев витамины для беременных.