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Умер еще один охранник офиса Wildberries в результате стрельбы

РИА Новости: умер второй раненный при стрельбе сотрудник охраны Wildberries

Скончался второй раненный при стрельбе сотрудник охраны Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что при стрельбе в торговом центре «Романов двор», в офисе Wildberries погиб сотрудник охраны офиса. Таким образом, в результате инцидента погибли два человека.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее были установлены личности двух пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries.

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Стрельба в офисе Wildberries
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